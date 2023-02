Na Winnicy w Toruniu osuwa się skarpa, na której stoi blok. Zobacz zdjęcia!

"Warunkiem powstawania ruchów osuwiskowych jest współwystępowanie odpowiednio zawodnionych utworów oraz dużych spadków terenu. W obrębie Torunia najbardziej zagrożone tymi zjawiskami są zbocza doliny Wisły i Drwęcy - czytamy. (...) - Do ich powstawania przyczynia się również działalność człowieka. Najczęstsze przyczyny występowania obszarów potencjalnie zagrożonych osuwiskami to: upad warstw gruntów zgodny z kierunkiem nachylenia zbocza naturalnego lub sztucznego, podmycie lub podkopanie zboczy, zbytnie obciążenie zbocza lub terenu nad nim np. przez budowle i składy materiału, gwałtowne osuszenie szczelin wcześniej wypełnionych wodą, wstrząsy wywołane ruchem drogowym i in., suffozja, czyli wynoszenie z masy gruntu drobniejszych ziaren lub cząstek gruntu przez infiltrujące wody opadowe i inne, przemarzanie i odmarzanie gruntu powodujące zmianę jego struktury i wytrzymałości na ścinanie oraz wypieranie gruntu. Dużą rolę w zabezpieczaniu terenów przed osuwiskami odgrywa szata roślinna".