Na UMK w Toruniu zajęcia zdalne. Od kiedy i na jak długo?

Studenci wrócą do domów wcześniej. Miesiąc nauki zdalnej na UMK w Toruniu

- Jesteśmy przekonani, że stosując się do zasad i wytycznych sformułowanych przez JM Rektora prof. Andrzeja Sokalę oraz Kanclerza dr. Tomasza Jędrzejewskiego, będziemy w stanie kolejny rok akademicki przepracować wspólnie, na terenie Uniwersytetu - pisali jeszcze we wrześniu, w liście do studentów prof. dr hab. Beata Przyborowska, prorektor ds. studenckich, oraz prof. dr hab. Przemysław Nehring, prorektor ds. kształcenia. Co więcej, nie dalej niż dwa tygodnie temu, dr Ewa Walusiak-Bednarek z Zespołu Prasowego UMK informowała, że na razie uczelnia nie przewiduje żadnych zmian w trybie nauczania. - Tam, gdzie pojawiają się zarażenia, wprowadzamy zdalny tryb; reszta zajęć jest w prowadzona w trybie stacjonarnym - mówiła w połowie listopada dr Walusiak-Bednarek.