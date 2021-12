Na toruńskie linie tramwajowe wyjechał Mikołaj Kopernik

Nowe tramwaje już w Toruniu. Trzy miesiące przed terminem

Zamówione w bydgoskiej Pesie składy miały być dostarczone do Torunia w 2022 r., ale dwa z nich dotarły do Torunia już w grudniu, czyli trzy miesiące przed wyznaczonym terminem. Tramwaje o numerach bocznych 318 i 319 przeszły wszystkie testy i zaczną wozić pasażerów szybciej niż planowano.

Przypomnijmy, że nadawanie imion toruńskim tramwajom Urząd Miasta Torunia zapoczątkował z okazji jubileuszu 100-lecia powrotu miasta do wolnej Polski. Do tej pory swoich patronów - związanych z odzyskaniem niepodległości - ma siedem pojazdów. Po torach jeżdżą tramwaje noszące imię gen. Józefa Hallera, płk Stanisława Skrzyńskiego, Heleny Piskorskiej, Ottona Steinborna, Stefana Łaszewskiego, Władysława Szumana i Heleny Steinbornowej.

Na swoich patronów - ważnych postaci z historii miasta - czeka jeszcze trzynaście tramwajów z Pesy, w tym dziesięć już jeżdżących po Toruniu oraz trzy które dotrą do nas w styczniu i lutym 2022. Wybór nazwisk, które będą widnieć na pojazdach nastąpi w wyniku plebiscytu dla mieszkańców, który w styczniu 2022 ogłoszony zostanie przez Urząd Miasta Torunia.

Flota MZK Toruń wzbogaci się o kolejne tramwaje. Umowę podpisano w lipcu

Przypomnijmy, że umowę na dostawę pięciu nowych tramwajów miasto podpisało 21 lipca 2020 r. Ich dostawcą jest wyłoniony w przetargu bydgoska firma PESA. Koszt zamówienia to ok. 46,4 mln zł brutto. Pierwszy został dostarczony do toruńskiej zajezdni w nocy z 12 na 13 grudnia 2021 r., kolejny kilka dni później, a dostawę pozostałych trzech PESA zapowiada na styczeń i luty 2022 r.