Na takie dodatki do emerytur mogą liczyć seniorzy w 2023 roku. Oto lista!

Emerytura to świadczenie przyznawane seniorom, którzy spełnią określone warunki. Po pierwsze osiągną wiek emerytalny, który w naszym kraju aktualnie wynosi 60. lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Drugi warunek, to odpowiedni staż pracy. Kobiety, aby otrzymać najniższą emeryturę muszą wykazać 20 lat składkowych, a mężczyźni – 25. Co ważne, okresy nieskładkowe nie mogą wynosić więcej niż 1/3 okresów składkowych.