Na lekarzach i lekach też możesz oszczędzić! Jak? Oto 7 sposobów na oszczędność

Jesteś przerażony tym, ile wydajesz na leki i lekarzy? Nie wiesz, jak ograniczyć wydatki, a jednocześnie dbać o zdrowie? Okazuje się, że nie jest to tak trudne, jak mogłoby się to wydawać! Oto kilka rad na to, jak skutecznie zacząć płacić mniej za lekarzy oraz leki i inne substancje prozdrowotne!

Zobacz wideo: Tak wyglądają teraz kontrole zwolnień lekarskich. Oni są na celowniku ZUS

Ile wydajemy na zdrowie?

Statystyki są nieubłagane. Zawrotne kwoty wydajemy na leczenie. Dotyczy to zarówno wizyt lekarskich, jak i kupowania leków. O ile te pierwsze mogą być na NFZ (choć nie zawsze i musimy niekiedy zdecydować się na wizytę prywatną), o tyle z lekami jest jeszcze gorzej. Ze statystyk z 2016 roku wynika, że średnio Polak wydaje miesięcznie 60,52 zł na zdrowie (ponad 726 zł rocznie!). Z kolei statystyki z 2020 roku pokazują, że na gospodarstwo domowe (średnio 2,71 osób) wydawane jest miesięcznie 557 złotych, co daje kwotę około 205 złotych miesięcznie wydawanych na same tylko zdrowie. Jest to ponad trzykrotny wzrost wydatków zdrowotnych Polaków! Dlatego warto spojrzeć na praktyczne porady. Oto one!

1. Częste chorowanie=lepsze prywatne ubezpieczenie medyczne

Prywatna służba zdrowia jest droga, przez co pojedyncza wizyta u lekarza specjalisty (jeśli nie chcemy czekać pół roku na NFZ) może zaboleć nasz portfel. W szczególności wtedy, gdy często chodzimy do lekarza. Rozwiązaniem naszego problemu jest w takiej sytuacji prywatne ubezpieczenie medyczne. W ramach miesięcznego abonamentu możemy skorzystać z wielu usług medycznych za darmo lub (w przypadku stomatologii) ze zniżką. Choć oznacza to konieczność miesięcznego opłacania usługi, często nawet pojedyncza wizyta rekompensuje kilka miesięcy opłacanych składek - a przecież jeszcze zwykle są wizyty kolejne.

2. Pamiętaj o domowych metodach!

Metody leczenia przeziębienia naszych babć i mam coraz częściej ulegają zapomnieniu. A to niedobrze, ponieważ wiele podstawowych problemów zdrowotnych możemy wyleczyć samodzielnie bez konieczności kupowania drogich leków. Dlatego warto sięgnąć np. po syrop z cebuli, miksturę z mlekiem czy inne domowe metody leczenia chorób. Oczywiście, w przypadku poważniejszych schorzeń lub braku poprawy koniecznie powinniśmy udać się do lekarza.

3. Masz czas, aby kupić leki? Zrób to w Internecie!

Kupowanie leków jest koniecznością, jednak czasem robimy zakupy na zapas i nie musimy od razu ich brać. W takim przypadku warto kupować je online. Apteki internetowe mają zwykle niższe ceny, ponieważ nie muszą płacić np. za wynajem lokalu - to zaś przekłada się na wysokość leków!

4. Nie zapominaj o badaniach okresowych

Mamy niezdrową tendencję do tego, aby robić badania i sprawdzać stan zdrowia dopiero wtedy, gdy jest z nami coś nie tak. Staramy się w ten sposób zaklinać rzeczywistość i myślimy: "Dopóki o niczym nie wiemy, nie jesteśmy chorzy". Tymczasem zaś regularne badanie pozwala na wczesne wykrycie nawet bardzo groźnych chorób. Dzięki temu możemy wcześniej się wyleczyć, co będzie zdecydowanie tańszym rozwiązaniem.

5. Wydajesz pieniądze na suplementy? To błąd! Wybierz zdrową żywność!

W dzisiejszych czasach przeżywamy prawdziwe oblężenie różnorodnymi reklamami przedstawiającymi wyjątkowe i znakomite suplementy diety. Te jednak są drogie i ostatecznie nie zastąpią naturalnie przyjmowanych witamin oraz minerałów. Dlatego też tańszym i lepszym rozwiązaniem jest sięgnięcie np. po brokuły, jagody (witamina A), czy też banany lub awokado (witamina B) oraz ziemniaki, sałatę i szpinak (witaminy E i K).

6. Woda lepsza od napojów gazowanych

Mogłoby się wydawać, że jest to dość banalne stwierdzenie, jednak jest w nim wiele prawdy. Przede wszystkim woda jest zdrowsza, a picie słodkich gazowanych napojów jedynie pogarsza stan naszego zdrowia. Co więcej, woda jest o wiele tańsza aniżeli tego typu napoje. Zmieniając nawyki picia napojów, możemy sporo zaoszczędzić i poprawić nasze zdrowie. Co więcej, woda może być wzbogacona np. o cytrynę czy miętę (ale nie tylko!), co sprawi, że nie będzie to taki "nudny" napój.

7. Dbanie o zęby to podstawa

Skuteczne i trwałe, a przede wszystkim szybkie leczenie zębów zazwyczaj wymaga zdecydowania się na wizyty prywatne. Tu NFZ już dawno poszedł w odstawkę. Dla ponad połowy Polaków próchnica jest nieuchronna, a w przypadku osób między 5 a 44 rokiem życia średnio próchnica jest aż na 19. zębach! Okazuje się jednak, że wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych i regularne przeglądy zębów mogą nie tylko zapewnić nam piękniejsze zęby, ale także pomogą uniknąć próchnicy na wielu zębach. To zaś znacząco wpłynie na to, ile wydamy na leczenie uzębienia.