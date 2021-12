Na jednym moście w Toruniu dachowało auto osobowe! Na drugim trwa remont! OPRAC.: Maciej Czerniak

Do wypadku z udziałem Smarta doszło na moście im. gen. Elżbiety Zawackiej, a most drogowy im. marsz. J. Piłsudskiego w Toruniu, w godzinach od 6 do 17 jest zamknięty dla aut z powodu prac.