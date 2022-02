Na drogach w Toruniu i regionie ciągle ginie wiele osób.. Gdzie jest najgorzej?

Obejrzyj: Toruń. Most drogowy w nowej odsłonie[video]19451[/video]

Karambol w Cierpicach i ofiary na rondzie

Do innej tragedii, która wstrząsnęła całym regionem doszło na drodze krajowej nr 10 w Czernikowie . 2 grudnia ubiegłego roku, około godziny 4.40 nad ranem, strażacy z tamtejszej OSP wyruszali właśnie do pożaru sadzy w kominie w domu w miejscowości Liciszewy. Żeby tam dojechać musieli pokonać skrzyżowanie z drogą krajową nr 10. Właśnie tam zderzyli się z ciężarówką wiozącą alkohol, która jechała od strony Torunia. W wypadku zginęły dwie osoby - 29-letnia strażaczka Ewelina oraz 62-letni strażak Jan. Trzech innych druhów zostało poszkodowanych. Kierowca ciężarówki nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Jedną z tragedii, która zapewne na długo pozostanie nie tylko w pamięci ratowników, był karambol, który wydarzył się 23 sierpnia w Cierpicach pod Toruniem. Zderzyły się tam trzy auta. W tym - bus, którym do pracy jechała ekipa budowlana . 36-letni Sławomir, pasażer tego auta zginął na miejscu. Jego o trzy lata młodszy brat Marek także. Jego zwłoki znaleziono jednak dopiero nazajutrz, w samochodzie zabezpieczonym na policyjnym parkingu w Toruniu. Były w części ładunkowej pojazdu, której nie sprawdzono dokładnie na miejscu zdarzenia.

To był również fatalny rok dla ronda Czadcy w Toruniu. Wiosną ubiegłego roku na przejeździe rowerowym u wylotu Wielkiego Rowu została potrącona znana toruńska stomatolożka. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie zmarła. Kilka miesięcy później na przejściu dla pieszych przed zajezdnią MZK przy ul. Legionów kierowca śmiertelnie potrącił starszą 82-latkę.

Mimo tych i innych tragicznych wydarzeń, to na drogach Torunia i powiatu toruńskiego w 2021 roku – według policyjnych statystyk - było mniej wypadków niż w czasie dwunastu miesięcy 2020 roku. Zginęło też mniej osób i mniej zostało rannych.