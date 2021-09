Na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu z damskiej torebki ukradł kartę płatniczą. Zanim wpadł, dokonał nią kilka płatności

Groźny wypadek na skrzyżowaniu ulic Kruszyńska - Zbiegniewskiej we Włocławku

Okazuje się, że sprawca wykorzystał fakt chwilowego pozostawienia rzeczy przez 17-latkę, a następnie za pomocą karty płatniczej znalezionej w torebce dokonał trzech płatności zbliżeniowych w pobliskich sklepach.

- Zgodnie z przepisami wykonanie płatności cudzą kartą płatniczą bez zgody właściciela traktowane jest jako kradzież z włamaniem na konto bankowe, za co grozi wyższa odpowiedzialność karna. W związku z tym 32-letni sprawca odpowie nie tylko za kradzież torebki wraz z dokumentami, ale również za kradzież z włamaniem na konto bankowe. Grozi mu za to nawet do 10 lat więzienia - tłumaczy podinsp. Wioletta Dąbrowska.