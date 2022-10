MZK sprzedało kolejnego jelcza. Stowarzyszenie "Wędka" przerobi go na mobilną świetlicę

Stary jelcz MZK w Toruniu posłuży "Wędce"

Dzięki autobusowi animatorzy z "Wędki" będą mogli dotrzeć wszędzie tam, gdzie ich wsparcie jest potrzebne, szczególnie do dzieciaków w trudnej sytuacji rodzinnej, z zaniedbanych środowisk. Streetworkerzy ze stowarzyszenia od lat starają się być tam, gdzie młodzi ludzie spędzają swój wolny czas: na podwórkach, placach zabaw, ulicach.

- Wypełniamy naszą misję bycia z dziećmi i młodzieżą tam, gdzie mają swój teren i miejsce - mówi Wojciech Przybysz, prezes stowarzyszenia, a także laureat Kryształowego Serduszka "Nowości".

Do tej pory stowarzyszenie przemieszczało się charakterystycznym busem, zwanym przez dzieci "WędkoBusem". Sam pojazd brał czynny udział w animacjach, służąc jako tablica do malowania farbami czy kredkami. Był też niezbędny do przewożenia podopiecznych w miejsca animacji.