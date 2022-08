Muzeum w Toruniu okradane przez 9 lat. Radni idą na spotkanie z dyrekcją. Czy zbiory są już bezpieczne?

Kradzież 194 najcenniejszych numizmatów Prokuratura Okręgowa w Toruniu przypisała byłemu już kustoszowi muzeum - Adamowi M. Miał on przez 9 lat okradać własne miejsce pracy i odsprzedawać monety numizmatykowi z toruńskiej starówki Andrzejowi R. Ten wystawiał je głównie na zagranicznych aukcjach. W czerwcu br. Prokuratura Okręgowa w Toruniu poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko obu mężczyznom.

Czy teraz zbiory są bezpieczne? W czwartek radni poznają szczegóły w muzeum

Wciąż aktualne pozostały jednak pytania o bezpieczeństwo zbiorów obecnie. Ten temat w interpelacjach do prezydenta Michała Zaleskiego drążyli m.in. radni Michał Jakubaszek (PiS) i Piotr Lenkiewicz (KO). Z odpowiedzi prezydenta dowiedzieli się, że zbiory są w pełni bezpieczne - system ich ochrony spełnia wymagane standardy. Szczegółów nie podano, bo są to "dane poufne".

-Na razie zaplanowaliśmy spotkanie w kameralnym gronie. Takie odbędzie się w Muzeum Okręgowym w Toruniu w najbliższy czwartek po południu. Uczestniczyć będziemy w nim: radny Michał Jakubaszek i ja oraz obecna dyrektor placówki Aleksandra Mierzejewska i były dyrektor Marek Rubnikowicz. Osoby z dyrekcji same zadeklarowały chęć udzielenia nam wyjaśnień także przez byłego szefa muzeum - mówi radny Piotr Lenkiewicz, przewodniczący komisji kultury Rady Miasta Torunia.

-Wiemy, że obecna pani dyrektor zażaliła umorzenie przez prokuraturę śledztwa w sprawie kradzieży tzw. drugiej partii monet - tej, co do której sprawcy nie ustalono. Liczymy na to, że w czwartek dowiemy się, jakie są skutki tego zażalenia - dodaje radny Lenkiewicz.

Po czwartkowym spotkaniu radni zamierzają wystosować komunikat do mediów. -Jeśli pozyskane w czwartek informacje okazałyby się dla nas jako radnych niesatysfakcjonujące, to zaprosimy panią dyrektor na posiedzenie komisji kultury, by kontynuować temat w szerszym gronie radnych - zaznacza Lenkiewicz.