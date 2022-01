Mur cmentarza żydowskiego w Toruniu się rozpada. Kiedy zostanie naprawiony? [zdjęcia] Szymon Spandowski

Mur cmentarza żydowskiego w Toruniu został zrekonstruowany jesienią 2012 roku. Dziś jest w tak fatalnym stanie, że niebawem będzie go trzeba zbudować od nowa. Rozpadają się nawet użyte do jego budowy cegły. Co na to Urząd Miasta?