mPay, moBILET, SkyCash... Oto aplikacje, które ułatwiają korzystanie z usług w Toruniu

mPay

Kupowanie biletów za pomocą mPay jest bardzo proste. Wystarczy uruchomić aplikację w telefonie i z listy miast wybrać Toruń. Następnie należy wybrać jeden z dostępnych biletów i określić metodę płatności. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie zakupu kodem PIN, który każdy użytkownik ustala samodzielnie podczas rejestracji w mPay.

Nabycie biletu w aplikacji jest równoznaczne z jego skasowaniem. Podczas kontroli należy wejść do zakładki "Kontrola biletów", wybrać aktywny bilet i okazać go kontrolerowi. Można to zrobić nawet wtedy, gdy telefon nie ma połączenia z Internetem.