Most tymczasowy w Toruniu. Trwa przygotowywanie ulicy Przybyszewskiego na większy ruch

Do tej pory drogowcom udało się ustawić krawężniki betonowe i murki oporowe. Pod nową nawierzchnię drogi zostały wykonane poszerzenia. Ułożone są już także kable, które zasilą nowe i istniejące oświetlenie w tym miejscu. Przestawione zostało ogrodzenie, które kolidowało z drogą dojazdową. Gotowe są już miejsca parkingowe. W najbliższych dniach planowane są roboty bitumiczne.

W ramach tego zadania wykonawca wyremontuje istniejący chodnik (od ul. Bydgoskiej do Schroniska dla Zwierząt), a na dalszym odcinku od schroniska do wjazdu na przeprawę tymczasową wybuduje nowy. Uzupełnione i zmodernizowane zostanie oświetlenie. Prace te maja zakończyć się do 31 maja.