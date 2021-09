Molestował i groził 13-latce z Grudziądza. Do więzienia ma trafić na 2 lata i 9 miesięcy. Rodzice dziewczynki: - Wyrok jest absurdalny!

30-latek został uznany winnym tego, że w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem co najmniej dwukrotnie doprowadził 13-letnią dziewczynkę do wykonywania "innych czynności seksualnych": całowania i dotykania miejsc intymnych dziecka.

Ponadto Mateusz B. od stycznia do marca 2019 roku został też uznany winnym kierowania gróźb karalnych wobec swojej ofiary m.in. oblania kwasem jej twarzy, co wzbudziło u niej uzasadnioną okolicznościami obawę ich spełnienia oraz uporczywego nękania ojca dziewczynki. Robił to za pośrednictwem SMS-ów wzbudzając poczucie poniżenia i udręczenia.