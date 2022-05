Mokre, miejsce niezwykłe. Archiwum Państwowe w Toruniu zaprasza na bardzo ciekawą wystawę [Zdjęcia]

Z Toruniem tak już jest, że im bardziej się człowiek wgryza w jego historię, tym bardziej zdumiewa go odkrywane bogactwo, o którym nie miał pojęcia. Mokre co prawda częścią miasta stało się dopiero w 1906 roku, ale pod tym względem niczym się od Torunia nie różni. Tutaj niespodzianek czeka nawet jeszcze więcej, bo dzieje miasta są jednak lepiej opracowane i znane.

Co się stało z domniemaną czarownicą?

Domniemana czarownica zapewne została uniewinniona. Wyrok w tej sprawie się nie zachował, ale w archiwum przetrwała suplika męża oskarżonej o jej uniewinnienie. Co ciekawe, dokument został sporządzony po polsku. W tamtych czasach w urzędach dominował język niemiecki, ale na Mokrem nawet sołtys pisał po polsku. Jeśli zaś chodzi o czarownice - na dawnych planach Torunia i okolic można znaleźć Hexen Berg, czyli Górę Czarownic. Jest to najwyższe wzniesienie w obecnych granicach miasta dziś kojarzone raczej z Bielawami.

Jak daleko sięgają granice Mokrego?

No właśnie, wystawę w archiwum warto zobaczyć choćby po to, aby dowiedzieć się, jak bardzo rozległe było kiedyś Mokre. Od zachodu sięgało ulicy Granicznej, od wschodu dotykało Rubinkowa. Wydaje się to istotne szczególnie teraz, gdy według oficjalnego podziału miasta, dawny Bumar, czyli słynna fabryka kotłów, formalnie należy do Chełmińskiego Przedmieścia...