Modernizacja torowiska przy Warneńczyka w Toruniu. Obecnie powstają przewiązki!

Chodzi oczywiście o modernizację torowiska tramwajowego w ulicach Warneńczyka i ks. Gogi, czyli między placem bp. Chrapka a zbiegiem ulic Kościuszki i Podgórnej. To inwestycja będąca częścią projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”. Jest on finansowany z funduszy unijnych. Projekt realizuje, w imieniu miasta, Miejski Zakład Komunikacji, a inwestycję na ulicach Warneńczyka i ks. Gogi - wyłoniona w przetargu firma Balzola. Wartość robót, które mają potrwać do kwietnia 2023 roku, to 25 milionów złotych.

Torowisko na ulicach Warneńczyka i ks. Gogi zostało ułożone na przełomie lat 70. i 80. wieku. W kolejnych było remontowane. Teraz zostanie gruntownie przebudowane, na długości około 600 metrów. W sporej części stanie się zielonym torowiskiem, czyli porośniętym trawą. W ramach inwestycji na skrzyżowaniu ulic Warneńczyka, Grudziądzkiej i Bażyńskich powstanie rondo turbinowe.