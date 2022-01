Modelka z Torunia na wielkim ekranie. Agnieszka Wasilewska zagrała w "Dziewczynach z Dubaju" [zdjęcia] Sara Watrak

Jeśli wybierzemy się w najbliższym czasie do kina, to na dużym ekranie możemy zobaczyć rodowitą toruniankę, Agnieszkę Wasilewską. Modelka zagrała w głośnym filmie "Dziewczyny z Dubaju". Choć jej rola jest niewielka, to Agnieszka nie ukrywa, że tę przygodę zapamięta na całe życie.