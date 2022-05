Moda na kapelusze wraca? Ona nigdy nie zginęła! Udowadnia to jedyna modystka w Toruniu

Jedyne takie miejsce w Toruniu

Historia pracowni sięga 1947 roku.

- Moja prababcia Jadwiga z dziadkiem przyjechała do Torunia i otworzyła pracownię ze swoją kuzynką. Kuzynka po krótkim czasie zrezygnowała. Prababcia została sama. Prowadziła pracownię przez kilkanaście lat. Gdy zmarła, dziadek Janusz z babcią Ireną przejęli pracownię. Wtedy w Toruniu było ok. 10-11 pracowni w samym Toruniu – wspomina Rafał Benowski, który wraz z żoną, Sandrą Raniszewską-Benowską, kontynuuje rodzinną tradycję.

- Na początku teściu miał przejąć pracownię. Niestety zmarł. Była zagwozdka, kto to przejmie. Babcia zaproponowała, bym to była ja. Pracowałam wtedy gdzie indziej, nie wiedziałam, czy się w tym spełnię, ale gdy zrobiłam pierwszy kapelusz, odnalazłam swoje miejsce na ziemi. Babcia mówiła, że ten talent był ukryty, tylko musiałam go wydobyć – wspomina pani Sandra. Jej pierwszy kapelusz kupiła młoda dziewczyna. - Jej uśmiech widzę do dziś.