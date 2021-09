Młodzi mieszkańcy Torunia: Hania Ginter i Paweł Szpejna w finale prestiżowego konkursu modelingowego The Look of The Year [zdjęcia]

The Look of The Year: torunianie w finale!

The Look of The Year to konkurs, który odbywa się w ponad 50 krajach świata, od przeszło 30 lat.

Biorą w nim udział młodzi ludzie, którzy marzą o karierze w modelingu.

To właśnie dzięki The Look of The Year odkryto Cindy Crawford czy Kasię Smutniak.

W konkursie brały też udział znane, toruńskie modelki jak choćby Oliwia Łucka, późniejsza miss województwa kujawsko-pomorskiego czy Sandra Muzalewska, Miss Startu PGE Ekstraligi 2018.

W tym roku w gronie finalistów znalazły się dwie osoby z Torunia.

Kim jest Hania Ginter z Torunia, finalistka The Look of The Year? To licealistka z wieloma pasjami

Hania Ginter ma 15 lat i na co dzień uczy się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu. Wybrała profil humanistyczny, z rozszerzoną historią sztuki i językiem angielskim. Już w dzieciństwie wiele osób mówiło o Hani: „Ona będzie kiedyś modelką!”. Wszystko przez wzrost. - Od dziecka byłam bardzo wysoka – mówi Hania, która obecnie ma 175 cm wzrostu. Po ukończeniu szkoły podstawowej torunianka postanowiła w końcu spróbować swoich sił i wzięła udział w internetowym castingu do konkursu The Look of The Year. Spośród wielu zgłoszeń komisja wybrała 70 osób, które zaproszono do udziału w półfinale. Ten odbył się w czerwcu, w Łodzi. Uczestnicy musieli zaprezentować się przed profesjonalnym jury, które oceniało m.in. umiejętność poruszania się po wybiegu. Ostatecznie wybrano 10 najlepszych dziewcząt oraz 10 chłopaków, którzy dostali się do ścisłego finału. Wśród nich – Hania i Paweł. W sierpniu młodzi torunianie wzięli udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej. - Z kolei na tydzień przed finałem przyjechaliśmy do Łodzi na zgrupowanie, gdzie codziennie ciężko ćwiczyliśmy choreografię oraz braliśmy udział w przymiarkach – mówi Hania.

Choć konkursu nie wygrała, niebawem ma podpisać kontrakt z agencją More Models, mieszczącą się w Warszawie.