Młody tancerz z Rypina wicemistrzem świata - 15-latek trenuje w Toruniu

Oprócz Natana, z dumy pękają jego trener Piotr Jagielski - właściciel szkoły tańca Jagielski Dance Project, w której trenuje 15-latek oraz jego ojciec. – To oczywiście dla nas wielka duma. Sukces dziecka zawsze cieszy, tym bardziej, kiedy realizuje swoje pasje. – przyznaje Paweł Grzybowski.

Natan nie ukrywa, że konkurencja na zawodach była silna, a same zmagania nieprzewidywalne. – Mistrzostwa świata to już bardzo wysoki poziom, nie ma słabych tancerzy. Trzeba być cały czas skoncentrowanym. Nawet jeżeli dobrze komuś idzie w pierwszych rundach, to w każdej chwili wszystko może się zmienić. Taki jest taniec – ocenia wicemistrz świata.