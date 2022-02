Młoda wokalistka z Torunia na liście przebojów. Czy Dominika Sztonyk podbije polski rynek muzyczny? [WIDEO] Sara Watrak

Dominika Sztonyk z Torunia z piosenką „SzczeRadość” dotarła do II miejsca 58. notowania Opolskiej Listy Polskiej Piosenki w Radiu Opole. Muzykę do utworu skomponował Anthony Little, który współpracował z takimi gwiazdami jak: Tina Turner, Justin Timberlake i Backstreet Boys. Czy młoda torunianka podbije rynek muzyczny? Trzymamy kciuki!