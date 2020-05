Ministerstwo edukacji zaproponowało nowe terminy naboru do szkół ponadpodstawowych. To na razie projekt, a nie obowiązujące prawo

W poniedziałek, 11 maja powinna wystartować rekrutacja do liceów, techników i branżówek. Wydane w lutym zarządzenie kuratora oświaty straciło jednak moc ze względu na epidemię koronawirusa. Projekt nowego harmonogramu naboru kandydatów do klas pierwszych przygotowało MEN. Na razie jest on konsultowany.