Miliony złotych z budżetu państwa na dodatkowe zajęcia w szkołach. Ile pieniędzy trafiło do Torunia?

Jak poinformowała nas Anna Kulbicka-Tondel, rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego, Gminie Miasta Toruń została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2021 z tytułu sfinansowania zajęć wspomagających uczniów w utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego o kwotę 730.800 zł.

- Zajęcia realizowane są w toruńskich szkołach w okresie od 2 września do 22 grudnia bieżącego roku - wyjaśnia Anna Kulbicka-Tondel. - Środki zostały przyznane na realizację 10.440 godz. zajęć, w tym 9.215 godz. w 51. szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz 1 225 godz. w 10. szkołach dotowanych przez GMT. Liczba godzin do realizacji została określona na podstawie informacji składanej do organu prowadzącego/rejestrującego przez dyrektorów szkół.