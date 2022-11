Miliony w ZUS-ie. Możemy po nie sięgnąć. Wystarczy się upomnieć [Praktyczne porady]

Pieniądze po zmarłych płatnikach nie przepadają w ZUS-ie. Wciąż są one dostępne dla spadkobierców - a przynajmniej te przeniesione z OFE. Co więcej, ZUS musi je przekazać, nie musi jednak o to zabiegać. Dlatego też lepiej, abyśmy się upomnieli o nie! Jak odzyskać te pieniądze? Wyjaśniamy! >>>>>

Pieniądze po zmarłych płatnikach nie przepadają w ZUS-ie. Wciąż są one dostępne dla spadkobierców - a przynajmniej te przeniesione z OFE. Co więcej, ZUS musi je przekazać, nie musi jednak o to zabiegać. Dlatego też lepiej, abyśmy się upomnieli o nie! Jak odzyskać te pieniądze? Wyjaśniamy!

Skąd pieniądze z OFE w ZUS-ie?

W ramach m.in. likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych pieniądze można było przenieść na Indywidualne Konto Emerytalne lub do ZUS-u. Środki te, przeniesione na subkonta w ZUS-ie, jeśli należały do już zmarłego płatnika, mogą być przekazane spadkobiercom.

Te pieniądze nam się należą?

Zgodnie z prawem spadkobiercom należą się pieniądze, które są składowane na subkontach ZUS. W związku z tym powinniśmy je otrzymać i w zaledwie w zeszłym roku Polacy uzyskali w ten sposób 740 mln złotych. A jak było w tym roku? Do sierpnia kwota ta przekroczyła 500 mln złotych i choć jest to zawrotna kwota, wciąż wiele środków jest w ZUS-ie!

Dlaczego ZUS milczy?

Zaskakujące jest to, że ZUS nie kwapi się do informowania odpowiednich osób o tym, że mogą odebrać oni środki po zmarłym spadkodawcy. Dlaczego tak jest? ZUS po prostu nie ma takiego obowiązku, a to oznacza, że pieniądze mogą być przekazane, dopiero gdy spadkobierca sam się po nie zgłosi. W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Udowodnienie prawa do pieniędzy

Ubiegając się o środki po zmarłym, które zalegają na subkoncie w ZUS-ie, musimy złożyć wniosek, jednak przede wszystkim musimy udowodnić, że środki znajdują się na danym subkoncie. W tym celu trzeba udać się bezpośrednio do tej placówki ZUS, w której był ubezpieczony. Co więcej, musimy udowodnić swoje prawo do środków z subkonta. W tym celu należy przedstawić skrócony odpis aktu zgonu, a także oryginał (ewentualnie kopię z poświadczeniem zgodności z oryginałem) postanowienia o nabyciu majątku. Ewentualnie można się też posłużyć dostępnym zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Terminy, terminy - czy pieniądze mogą nam przepaść?

Co do zasady nie ma określonych terminów, kiedy musimy zgłosić się po pieniądze. W praktyce cały czas nam one przysługują, więc ZUS nie może odmówić nam ich zwrotu, jeśli tylko spełniamy określone warunki.

W jakim czasie ZUS wypłaci środki?

Nawet wtedy, gdy spełniamy wszystkie warunki dotyczące odzyskania pieniędzy z ZUS-u, urząd nie musi od razu ich wypłacać. W praktyce bowiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma aż trzy miesiące na to, aby dokonać stosownej wypłaty.

Dlaczego otrzymamy niższą kwotę niż zalega na subkoncie?

W tym miejscu warto zaznaczyć, że otrzymane środki nie będą równe kwocie widniejącej na subkoncie. Dlaczego? Choć nie obowiązuje podatek od spadków i darowizn, dotyka je zryczałtowany podatek dochodowy. Ten wynosi aż 19%, więc ZUS pomniejsza kwotę wypłaty właśnie o tę wartość.