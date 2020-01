Mikołajki u "Magicala" - policja zawiadamia sąd w Toruniu. Złamał zakaz wulgarnego streamu?

Zgodnie z wyrokiem sądu patostremar Daniel Z. "Magical" z Torunia nie może organizować, ani brać udziału w wulgarnych transmisjach internetowych. Policja zawiadomiła sąd, że prawdopodobnie to robi. 23 października 2019 r. Daniel Z. "Magical, patostreamer z ul. Urzędniczej w Toruniu, usłyszał wyrok za nakłanianie członków rodziny do składania fałszywych zeznań na policji. Kara? Rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata próby, "zakaz organizowania inscenizacji w internecie, w których dochodzi do używania przemocy, wulgaryzmów i spożywania alkoholu", dozór kuratora i nakaz podjęcia stałej pracy zarobkowej. Jak przekazał II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Toruniu, wyrok ten jest prawomocny od 31 października. - Wszelkie streamy z udziałem alkoholu, przemocy i wulgaryzmów są dla pana wykluczone - podkreślała sędzia Aleksandra Marek-Ossowska, ogłaszając wyrok dla Daniela Z. CZYTAJ DALEJ >>>>> Zobacz także: Inwestycyjne poślizgi i kontrowersyjne decyzje w Toruniu Zobacz także: Mieszkania i samochody pod młotek! Licytacje komornicze w Toruniu: styczeń 2020 r.

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. screen Youtube