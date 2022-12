Mięta łagodzi wiele dolegliwości. To zioło warto mieć w domu. Na co działa mięta?

Napar z mięty i jego właściwości

Szerokie zastosowanie mięty

Na co pomaga mięta?

Mięta jest pomocna przy wszelkiego rodzaju zaburzeniach trawienia, braku apetytu i ciężkiej przemianie materii. Używana jest również u osób z zespołem jelita drażliwego. Mięta może także wspomóc działanie serca i zapobiegać odkładaniu się cholesterolu. Szczególnie skutecznie działa w mieszance z czystkiem. Neutralizuje on wolne rodniki (powodują one wiele chorób, w tym nowotwory), wzmacnia organizm, poprawiając funkcjonowanie układu odpornościowego oraz zmniejsza poziom złego cholesterolu.

Miętę w postaci mentolu znajdziemy w każdej paście do zębów. Jest dodawana do wielu różnych specyfików.