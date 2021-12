Mieszkanka podtoruńskiej gminy prawie 1,5 roku czeka na prąd. Ile trwa przyłączenie do sieci elektrycznej? Sara Watrak

Ile trwa przyłączenie do sieci elektrycznej? Archiwum Polska Press

Do naszej redakcji z prośbą o interwencję zgłosiła się mieszkanka jednej z gmin pod Toruniem, która od blisko półtora roku czeka na przyłączenie do sieci energetycznej. Czemu tak długo? Wokół wszyscy sąsiedzi prąd mają, a kobieta wciąż nie. Co na to Energa Operator?