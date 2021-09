Mieszkaniec Torunia wyłudzał pieniądze udając policjanta. Trafił za kratki. Co mu grozi? OPRAC.: Joanna Maciejewska

20 września 2021 roku kryminalni z Torunia zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o udział w wyłudzeniach metodą na tzw. policjanta

Policjanci z Torunia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w wyłudzeniach metodą na tzw. policjanta. 33-latek we wrześniu 2020 roku odebrał kopertę z pieniędzmi, którą mieszkanka Mokrego Przedmieścia wyrzuciła do śmieci. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia.