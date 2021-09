Mieszkaniec Bielska-Białej przez prawie 10 lat ukrywał się przed policją. Wpadł w jednym z toruńskich hoteli. Trafi do więzienia

Wyroki za kradzieże i oszustwa

Mieszkaniec Bielska Białej był nieuchwytny dla policjantów przez prawie 10 lat. Ma do odsiedzenia wyroki między innymi za kradzieże i oszustwa popełnione od 2012 roku i w związku z tym poszukiwały go listami gończymi sądy z Bielska Białej, Jastrzębia Zdroju oraz Warszawy. Dodatkowo zarządzenie o ustaleniu jego miejsca pobytu wydały prokuratury rejonowe w Gnieźnie i Zabrzu.

Do zatrzymania 40 latka doszło kilka dni temu wieczorem w pokoju hotelu na obrzeżach toruńskiej starówki, w którym przebywał.

- Poszukiwany był całkowicie zaskoczony – mówi Wioletta Dąbrowska z toruńskiej policji, która nie chce ujawnić, w jaki sposób zdobyła informacje o pobycie 40 latka w Toruniu.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności z jego udziałem zatrzymany z komisariatu trafił prosto do celi zakładu karnego, gdzie przyjdzie mu spędzić najbliższe kilka lat zaległych wyroków.