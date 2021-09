Mieszkanie w centrum Torunia. Bez domofonu, skrzynki na listy i oświetlenia na zewnątrz Paulina Błaszkiewicz

Mieszkańcy budynku przy Szosie Chełmińskiej 110 od kilku lat walczą z ZGM-em o założenie skrzynek pocztowych na listy we wspólnej części korytarza oraz zainstalowanie domofonu. To dla nich poważny problem, ponieważ poczta leży pod drzwiami, a gdy ktoś przychodzi, to mieszkańcy muszą schodzić do bramy głównej i ją otwierać. Innego wejścia nie ma. Latem, gdy jest ciepło, nie jest to tak dokuczliwe, choć - jak opowiada jedna z mieszkanek - bieganie po schodach po kilka lub kilkanaście razy dziennie jest mało komfortowe.