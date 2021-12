Mieszkanie Plus w Toruniu. Urzędnicy sprawdzą zdolność czynszową 949 rodzin

Mieszkania Plus w Toruniu. Ile lokali i dla kogo?

Nabór w Toruniu trwał do końca września. Przez dwa kolejne miesiące toruńscy urzędnicy oceniali wspomniane dwa tysiące wniosków: najpierw formalnie, a następnie według tzw. kryteriów społecznych. Przyznawali punkty według wcześniej ustalonych przez samorząd zasad. Można je było otrzymać np. za liczbę dzieci, niepełnosprawność, brak tytułu prawnego do innego lokalu, zamieszkiwanie w gminnym mieszkaniu i zobowiązaniu się do jego opuszczenia itd.

Ludzi zainteresowanych najmem Mieszkania Plus w Toruniu jest rekordowo wielu. Mieszkań przy ul. Okólnej będzie 320, tymczasem zgłoszeń w naborze wpłynęło 2046. Był to trzeci największy wynik w kraju, po Krakowie i Katowicach.

To ocenianie właśnie się skończyło. 6 grudnia PFR Nieruchomości S.A - spółka wybrana do realizacji programu Mieszkanie Plus - poinformowała, że samorząd Torunia przekazał jej listę 949 gospodarstw domowych. Przechodzą one teraz do drugiego etapu naboru.