Mieszkanie Plus w Toruniu: po kilku chętnych na jeden lokal! 1066 wniosków po pierwszym dniu naboru

Rywalizacja o możliwość zamieszkania na osiedlu Mieszkania Plus przy ul. Okólnej w Toruniu będzie naprawdę duża. To widać już na samym początku naboru. Ten ruszył w poniedziałek, 6 września, o godzinie 10.00. Zgłoszenia - za pośrednictwem formularzy - przyjmowane są elektronicznie. Nabór potrwa do 30 września.

Już po pierwszej godzinie urzędnicy meldowali, że zgłoszeń wpłynęło więcej (372) niż jest mieszkań do dyspozycji. Natomiast po pierwszym dniu naboru wniosków było już 1066. I ciągle wpływają nowe. Należy się zatem spodziewać nawet kilku (kilkunastu?) tysięcy kandydatów do Mieszkania Plus w Toruniu.

Przypomnijmy, ze osiedle Mieszkania Plus w Toruniu to 320 mieszkań w ośmiu czterokondygnacyjnych budynkach. W każdym z nich powstanie 40 mieszkań, po 10 na każdej kondygnacji. Na parterach przewidziano po dwa mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do niemal wszystkich lokali położonych na pierwszej kondygnacji będą przynależeć ogródki lokatorskie wydzielone żywopłotami.