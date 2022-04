Mieszkanie Plus w Toruniu. Ile zapłacą najemcy? Sprawdź!

Osiedle przy Okólnej gotowe. 320 mieszkań czeka na pierwszych najemców. Do środy, 20 kwietnia, zawarto już 70 umów najmu. - Zakładamy, że pierwsze klucze do mieszkań zostaną wydane jeszcze w kwietniu - mówi Ewa Syta, Dyrektor Biura Prasowego PFR Nieruchomości. To oznacza, że jeszcze w tym miesiącu przy Okólnej mogą zamieszkać pierwsze osoby.

