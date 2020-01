Mieszkańcy Osiedla Młodych protestują: ile można słuchać Zenka Martyniuka w środku nocy?

Skontaktowaliśmy się tej sprawie z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową, której podlega osiedlowy klub „Kameleon”, ale ta zapewnia, że nikomu imprezy okolicznościowe, a właściwie rodzinne nie przeszkadzają.

Pracuję w tej spółdzielni od dwunastu lat i pierwszy raz słyszę, by komuś przeszkadzały wesela w klubie „Kameleon”. To miejsca dla mieszkańców i to oni najczęściej organizują imprezy po podpisaniu umowy, dlatego jeśli w sobotę coś się działo, to warto to do nas zgłosić, ale żadnego takiego sygnału od mieszkańców nie otrzymaliśmy - tłumaczy Sławomir Konieczka, prezes Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu.