Miejsca dla bezdomnych osób w Toruniu. Gdzie szukać schronienia?

- Straż Miejska co roku podejmuje działania mające na celu sprawdzenie miejsc, w których mogą przebywać bezdomni. To są stałe miejsca, jest ich około 30, ale ich liczba, jak i samych bezdomnych, systematycznie spada. Wiele różnych czynników na to wpływa. Sprawdzamy m.in. pustostany, meliny czy dworce. Część z nich przebywa też na klatkach schodowych budynków mieszkalnych. Można nas o tym fakcie informować, zadzwonić na bezpłatny numer 986, a my przyjedziemy i sprawdzimy to. Trzeba jednak zaznaczyć, że wcale nie mamy obowiązku "usuwać" tych ludzi. Nasi mundurowi są specjalnie przeszkoleni i doskonale wiedzą, w jaki sposób do nich dotrzeć. Większość chce pomocy, aczkolwiek jest niewielki odsetek osób uzależnionych od alkoholu, które nie chcą iść do ośrodka, ponieważ tam jest zakaz picia - tłumaczy Jarosław Paralusz, rzecznik prasowy Straży Miejskiej.