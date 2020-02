Międzynarodowa wystawa kotów rasowych w Toruniu trwa. Zobaczcie zdjęcia!

W Toruniu trwa międzynarodowa wystawa kotów rasowych. Hodowcy ze swoimi pupilami zainstalowali się w SP nr 16. przy ulicy Dziewulskiego. Na żywo kociaki można oglądać do jutra. To doskonała okazja dla wszystkich miłośników kotów, a także osób, które planują adoptować konkretną rasę, by dowiedzieć się o niej więcej bezpośrednio od hodowcy. Zobaczcie, jak było tam dziś!

Grzegorz Olkowski