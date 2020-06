Michał Zaleski żegna się! Dziękuje i przeprasza: "Był stan napięcia emocjonalnego"

Przypomnijmy, że matury pisemne z jęz. polskiego, matematyki i angielskiego odbędą się w dniach 8-9-10 czerwca. Cały cykl egzaminowania młodzieży zakończy się 29 czerwca. Wyniki mają zostać ogłoszone do 11 sierpnia.

Wybory prezydenckie

Tak jak inne miasta w kraju, Toruń ma obecnie tylko 3 tygodnie na to, by przygotować się do wyborów prezydenta RP. Do 28 czerwca zorganizowane muszą być komisje wyborcze, przygotowane tzw. obwody wyodrębnione. Jak przekazał dziś Michał Zaleski, najsprawniej jak to możliwe wykonywane są kolejne kroki. Zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych przyjmowane będą do 12 czerwca.

Na stronie BIP Urzędu Miasta Torunia znajduje się już w widocznym miejscu zakładka "Wybory prezydenckie 2020". Tam zainteresowani znajdą wszystkie informacje. Dodawane będą na bieżąco.