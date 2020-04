Michał Kwiatkowski oddaje lekarzom i pielęgniarkom swoje apartamenty

Lekarze i pielęgniarki dniem i nocą ratują życie pacjentów. Wielu z nich obawia się zakażenia koronawirusem i nie chce wracać do domów, wielu od dawna nie widziało bliskich. To z myślą o nich na pomoc ruszył Michał Kwiatkowski.

"Nie ma słów, którymi dałoby podziękować służbom medycznym za ich pracę. Trudu sytuacji nic nie oddaje lepiej niż łamiący się głos Pana Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego w rozmowie w Onet Rano. Tak jak on kocham to miasto. I chciałbym pomóc. Mam do udostępnienia kilka apartamentów w ścisłym centrum Torunia. Być może część lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników boi się wracać do swoich mieszkań w obawie o zdrowie najbliższych. A może trzeba ściągnąć do miasta nowe służby medyczne...Moje drzwi są dla nich otwarte. W tej chwili robimy ostatnie, błyskawiczne zakupy, by apartamenty były gotowe na początek przyszłego tygodnia." - napisał Michał Kwiatkowski.