Michał Daniecki przebiegł 100 km dla Franka Dziemeckiego

100 km dla Franka Na razie Franek spędza czas w domku, a liczba chętnych do pomocy chłopcu cały czas rośnie. Jedną z osób, która zaoferowała swoje wsparcie, był Michał Daniecki, który zorganizował akcję "100 km dla Franka". - Chciałem nagłośnić sprawę Franka – przyznaje biegacz. Michał Daniecki zobowiązał się podjąć wyzwanie przebiegnięcia 100 km, gdy suma wpłat z tytułem "Michał biegnij 100" przekroczy do 18 maja 2020 r. kwotę 2000 zł. Swoje serca otworzyli nie tylko mieszkańcy Torunia. Licznik przekroczył 2000 już 15 maja. Do 1 czerwca na specjalnie utworzonej zbiórce "100 km dla Franka" udało się zebrać ponad 2400 zł.

- Piaszczyste leśne drogi i podbiegi to nie przelewki. Były ciężkie momenty na trasie. Ból dawał o sobie znać, a i psychika czasami lekko siadała. Ostatecznie wszystko na duży plus. Jest duża satysfakcja – pisał Michał Daniecki po zakończeniu biegu.

Wspierało go wiele osób, w tym ekipa Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Politycy i sportowcy na pomoc Frankowi

Warto dodać, że cały czas prężnie działa grupa "Licytacje dla Franka Dziemeckiego” na Facebooku. Wśród wystawianych przedmiotów pojawiają się unikatowe perełki. Do pomocy Frankowi włączyły się znane osobistości. Przedmioty na licytację podarował marszałek Piotr Całbecki oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski. Dużą popularnością cieszyło się też zwiedzanie sejmu z posłem Tomaszem Lenzem. Wycieczka została wylicytowana za ponad pół tysiąca złotych. Frania wspierają także sportowcy, nie tylko toruńscy. Bluza Apatora został wylicytowana za 1200 zł. Do pomocy włączyli się też m.in. Marcin Gortat czy polscy skoczkowie.

Cały czas można licytować książki, ubrania, zabawki, puzzle, a nawet… 1 kg pierogów! Co ciekawe, wśród postów pojawiają się nie tylko przedmioty, lecz także vouchery, chociażby na godzinę jazdy konnej. Warto zajrzeć na grupę, by znaleźć coś dla siebie i, co najważniejsze, pomóc Franiowi.

Link do zbiórki:

TUTAJ