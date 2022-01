Miasto sprzedaje dużą działkę na Jarze w Toruniu. Powstanie tam duży sklep?

Kolejna działka na Jarze na sprzedaż!

Działka przeznaczona do sprzedaży ma powierzchnię 0,38 ha. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia przeznaczenie podstawowe tego terenu to zabudowa usługowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Cena wywoławcza dla gruntu została ustalona w wysokości 2 900 000 zł.

Nieruchomość położona jest w północnej części osiedla Jar, na obszarze aktualnie niezurbanizowanym i niezagospodarowanym. Nie ma tam uzbrojenia w układ drogowy i sieci infrastruktury niezbędnej do realizacji inwestycji. Uruchomiono już jednak procesy inwestycyjne dotyczące pozyskiwania stosownych zezwoleń w zakresie budowy sieci wod-kan, elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej. Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych przylegających do ulic Keplera i Heweliusza, na razie nieurządzonych. Przez południową cześć nieruchomości przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna o nieustalonym statusie. Nieruchomość znajduje się na terenach przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej i należy wziąć pod uwagę ewentualność wystąpienia na nich zagrożeń związanych z możliwością pozostawienia niewybuchów.