Mężczyzna zaatakował ludzi maczetą w Toruniu! Mamy zdjęcia!

Jak udało nam się ustalić - zatrzymany mężczyzna to 21-letni Luca L. To właśnie on chodził po ulicach miasta z maczetą lub długim nożem i ranił przypadkowo spotkane osoby. Mężczyzna był prawdopodobnie pod wpływem narkotyków.

Do zdarzenia doszło w okolicach placu Pokoju Toruńskiego.