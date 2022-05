Mercedesy znów zjadą do Torunia na wielki zlot. Będzie można je podziwiać w weekend

Na zlotach nigdy nie brakowało wyjątkowych egzemplarzy „gwiazd”. Również w 2022 roku organizatorzy spodziewają się przyjazdu do Torunia wielu niezwykłych aut.

Ogólnopolskie Zloty Mercedes-Benz organizowano w Toruniu corocznie w latach 2008-2017. Były wtedy nie tylko największymi cyklicznymi spotkaniami fanów aut spod znaku trójramiennej gwiazdy w Polsce, ale w pierwszej połowie poprzedniej dekady należały nawet do największych na świecie. Rekordowy pod kątem frekwencji był zlot 10 lat temu. Przewinęło się przez niego w sumie aż 500 mercedesów.

Diagnoza o cukrzycy po COVID-19? Według naukowców to stan przejściowy

-Mamy szeroki odzew ze strony wielu grup oraz klubów, także zrzeszających posiadaczy konkretnych modeli, stąd spodziewamy się, że na tegorocznym zlocie będzie bardzo różnorodnie – podkreśla Julia Truszczyńska, dyrektor Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu 2022.

Zlot rozpocznie się w sobotę wystawą samochodów przed Areną Toruń przy ulicy Bema. Będzie można je podziwiać od godziny 9. Dwie godziny później auta przejadą do MotoParku przy ulicy Łukasiewicza 66. Tu wystawa pojazdów będzie miała ciąg dalszy - do godziny 17.30. Poza nią będzie wiele atrakcji. Zaplanowano pokazy driftingu mercedesami z m.in. udziałem wyczynowych zawodników driftingowych, Drift Taxi, czyli przejazdy dla chętnych, a także Mercedes Mini Trophy. To próba sportowa na czas dla wszystkich chętnych na asfaltowej pętli toru samochodowego. Chętni będą mogli nim jeździć także swoimi samochodami. W programie zlotu w MotoParku są również konkurencje dla dzieci, konkurencje zręcznościowe dla dorosłych (rzut beretem, rzut oponą), przeciąganie ciężarówki – ciągnika siodłowego Mercedes-Benz Actros oraz konkurs z wiedzy na temat marki i pojazdów Mercedes-Benz.