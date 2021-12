Megawyprzedaże na święta w sklepach Decathlon i Empik. Sprzęt sportowy za grosze! [promocje grudzień 2021]

Decathlon wyprzedaje asortyment. Setki produktów w niskich cenach

Decathlon wyprzedaje swoje produkty. Wszystko po to, by zrobić miejsce na półkach i w magazynach dla nowego sprzętu. W sklepie internetowym Decathlon, w zakładce "Koniec serii" znajdziecie blisko 4000 artykułów przecenionych nawet o 80 proc. To idealna okazja, by zaopatrzyć się w prezenty na święta. Taniej kupimy zarówno sprzęt do sportów zimowych, jak i fitnessu czy biegania. Dla przykładu za zegarek smartwatch Amazfit T-REX Rock Black zapłacimy 399 zł zamiast 549 zł, czyli aż o 27 proc. mniej. Z kolei męską koszulkę do biegania możemy mieć już za 29 zł (zamiast 119 zł). To rabat w wysokości 75 proc.!