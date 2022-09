Medicover przejmuje przychodnie "Nasz Lekarz" w Toruniu i Bydgoszczy

- Cieszymy się, że finalnie możemy włączyć do naszego portfolio najwyższej klasy przychodnię "Nasz Lekarz" w Toruniu. Nasz Lekarz to klasyczny przykład kliniki założonej przez lekarzy i prowadzonej z sukcesem. Szeroka oferta, profesjonalne, certyfikowane wyposażenie, zaangażowany zespół specjalistów i ponad 20-letnia renoma na lokalnym rynku to elementy, które w połączeniu z naszym know-how i strategią rozwoju, pozwolą nam oferować w tym regionie zintegrowaną opiekę medyczną na jeszcze wyższym poziomie – komentuje Tomasz Izydorczyk, Dyrektor Zarządzający ds. Usług Szpitalnych, Członek Zarządu Medicover sp. z o.o. - Bogaty zakres usług przychodni "Nasz Lekarz", wybiegający poza tradycyjnie pojmowaną opiekę zdrowotną, uwzględnia m.in. obszar zdrowia psychicznego czy poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, wpisuje się w holistyczne podejście Medicover do kwestii zdrowia i stanowi doskonałe dopełnienie naszego dotychczasowego, zróżnicowanego portfela – dodaje.