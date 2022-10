Męczą psa na ul. Urzędniczej w Toruniu! Dlaczego patostream płynie dalej?

Sytuacja jest coraz bardziej szokująca. Daniel Z."Magical" przebywa jeszcze w więzieniu, ale w sierpniu zza krat wyszła jego matka Małgorzata Z. "Goha". Patologiczne transmisje na żywo z ulicy Urzędniczej kontynuuje znajomy "Magicala". Bierze w nich udział matka, konkubent i znajomi rodziny.

Tydzień temu informowaliśmy, że podczas jednej z transmisji "Goha" wyzywała, uderzała, opluwała i szarpała konkubenta. Tymczasem to właśnie za znęcanie się nad nim odbyła karę 8 miesięcy więzienia. Publikację ilustrowaliśmy kilkoma kadrami z patostreamu. Wiemy, że to nagranie, podobnie jak kilka innych, trafiło do policji i prokuratury.

Teraz internauci ujawniają kolejną szokującą sprawę: transmisję z cierpieniem psa na żywo. Film jest naprawdę drastyczny.