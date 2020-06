Matury 2020. Jak będą wyglądały egzaminy w czasach pandemii?

Państwo oczekuje od szefów placówek oświatowych, że dopilnują, by zdający zakrywali usta i nos do momentu, gdy nie zaczną wypełniać arkuszy egzaminacyjnych. Muszą też tak rozstawić ławki w salach, by zachować półtorametrową odległość pomiędzy nimi w każdą stronę. Mają obowiązek przekazania uczniom informacji, że muszą zabrać ze sobą własne długopisy, linijki czy kalkulatory. Wszystkie meble używane w salach egzaminacyjnych należy zdezynfekować. Odkażenie rąk będzie obligatoryjne dla wszystkich wchodzących do budynku szkoły.

Najważniejsza zmiana dotycząca samych egzaminów to matury ustne, których po prostu nie będzie. Zdający pochylą się jedynie nad częścią pisemną.