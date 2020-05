Matura w Toruniu. Tak było kiedyś! Może rozpoznacie się na zdjęciach? Jak będzie w tym roku?

Także dyrektor toruńskiego III LO Andrzej Więckowski przyznaje, że dopiero ścisłe określenie, ile powierzchni powinno przypadać na jednego zdającego, pozwoli obliczyć, ile zespołów nadzorujących trzeba będzie skompletować. Im szybciej będzie to znane, tym łatwiej będzie znaleźć i zatrudnić dodatkowe osoby spoza szkoły.

- Wprawdzie na maturach zawsze obowiązywało ustawienie stolików w takich odległościach, by mieć gwarancję, że maturzyści pracują samodzielnie, ale nie było to określone co do centymetra - mówi dyrektor III LO, gdzie egzamin dojrzałości zdawać ma około 150 osób, w tym te, którym rok temu powinęła się noga.