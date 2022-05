Matura 2022 z języka polskiego już wkrótce. Oto arkusze CKE i klucz odpowiedzi! Poznaj najnowsze przecieki maturalne! [02.05] redakcja Toruń

Matura 2022: język polski. Sprawdź arkusze CKE: pytania, odpowiedzi, rozwiązania zadań! Maturalny maraton trwa w najlepsze. 4 maja abiturienci przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tym razem na maturze nie będzie reżimu sanitarnego związanego z koronawirusem! Sprawdźcie, co zawierała zeszłoroczna matura z języka polskiego? Kiedy dokładnie rozpoczyna się tegoroczny maraton maturalny? Jak się przygotować do matury? Kiedy będą wyniki? Prezentujemy arkusze CKE i odpowiedzi z egzaminu.