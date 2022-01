Matka z Torunia prosi o pomoc dla trójki chorych dzieci. Potrzeba 120 tys. zł

Los ich nie oszczędzał

Najstarsza Ewa urodziła się z galaktozemią, bardzo rzadką metaboliczną chorobą genetyczną. Jest ona związana z brakiem zdolności organizmu do przekształcania galaktozy w glukozę. Jej efektem jest upośledzenie pracy wielu narządów, w tym układu nerwowego. U Ewy to schorzenie wykryto dość późno, gdy zdążyło już wyrządzić nieodwracalne szkody. Młoda kobieta cierpi poza tym na HCV, ma też poważne problemy neurologiczne. Mimo bólu i własnych ograniczeń potrafi być wspaniałą, opiekuńczą siostrą.

Drugi w kolejności jest Franek, dziś licealista. Chłopiec przyszedł na świat bez przedramienia, potem pojawiła się ciężka cukrzyca typu 1, a kilka lat temu zdiagnozowano u niego guz podwzgórza mózgu. Franek się jednak nie poddaje, wiele wie o swoich chorobach, jest odpowiedzialnym pacjentem. Dobrze się uczy, gra w szachy, a po tacie przejął zamiłowanie do historii drugiej wojny światowej.