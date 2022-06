Masz wiecznie zatkany nos? Alergia nie jest jedynym winowajcą

Przyczyny niedrożności nosa bez kataru - to nie tylko alergia!

Dlaczego tak ważna jest drożność nosa?

Zacznijmy od tego, że drożny nos nie jest potrzebny wyłącznie w celu zachowania komfortu dobrego oddychania. Pełni on niesamowicie ważną funkcję ochronną. Przede wszystkim to właśnie nos zajmuje się filtracją powietrza, a także nawilżeniem. Jeśli mamy niedrożny nos, zaczynamy oddychać ustami. W efekcie do organizmu dostaje się więcej zanieczyszczeń, bakterii, a usta, gardło i układ oddechowy ulegają większemu wysuszeniu.